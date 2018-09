LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bermbach (ots) - Der Fahrer eines Volvo- Sattelzuges befuhr am 10.09.2018, 11.46 Uhr die Einmündung St.-Katharina-Straße und Borbelser Straße in Bermbach. Beim Abbiegevorgang stieß die rechte Oberkante des Aufliegers gegen einen Hauserker und beschädigte diesen dabei. Durch eine Hausbewohnerin wurde der LKW- Fahrer auf den Unfall aufmerksam gemacht. Der LKW- Fahrer schüttelte nur mit dem Kopf und setzte seine Fahrt fort. Am Haus entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zu diesem Unfall dauern noch an.

