LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unterbreizbach (ots) - Am 10.09.2018, 09.40 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Unterbreizbach und Phillippsthal ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 73-jährige Fahrer eines LKW Mercedes befuhr die Straße in Richtung Phillippsthal. Ca. 50 Meter nach dem Ortsausgangsschild fuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Sattelzug MAN im Gegenverkehr. Es kam zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge und am Sattelzug wurden der Spiegel und der Lack des Fahrerhauses beschädigt. Beide LKW- Fahrer beteuerten jeweils soweit rechts wie möglich gefahren zu sein. Die Höhe des Sachschadens betrug etwa 1.000 Euro.

