LPI-SHL: Mopedfahrer verletzt

Schmalkalden (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Schmalkalden, OT Asbach, Schmalkalder Straße, wurde am 10.09.2018 gegen 08:15 Uhr ein 16 jähriger Moped Fahrer verletzt. Eine aus Richtung Obere Herrenwiese kommende 18 jährige Renault Fahrerin übersah beim Abbiegen in Richtung Rotterode den Zweiradfahrer. Dieser stürzte nach dem Zusammenstoß und musste verletzt in ein Klinikum verbracht werden. die Fahranfängerin erlitt einen Schock. Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand an den Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell