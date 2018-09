LPI-SHL: Vorfahrt genommen

Meiningen (ots) - Die Vorfahrtsregel "rechts vor links" missachtete am 10.09.2018 gegen 17:45 Uh ein 53 jähriger Radfahrer in der Gartenanlage "Am Landsberg" in Meiningen. Der Zweiradfahrer befuhr den Defertshäuser Weg aus Richtung Flurschützenweg. Trotz Gefahrenbremsung konnte der von Rechts kommende 64 jährige Toyota Fahrer den Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Am Fahrrad entstand Totalschaden und am PKW Sachschaden von mind. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell