LPI-SHL: Betrunken und im Rausch

Meiningen (ots) - Unter Drogeneinfluss führte ein BMW Fahrer am 10.09.2018 gegen 21:00 Uhr sein Fahrzeug in Meiningen. Die Beamten kontrollierten den 38 jährigen in der Werrastraße. Der Drogentest reagierte positiv auf Methamphetamin und Amphetamin. Ein 29 jähriger Radfahrer wurde ebenfalls am 10.09.2018 gegen 23:15 Uhr in Meiningen, Neu-Ulmer-Straße, mit 1,7 Promille im Straßenverkehr festgestellt. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst und die Weiterfahrt verboten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell