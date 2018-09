LPI-SHL: Vom Hund gebissen

Zella-Mehlis (ots) - Sonntagabend biss ein Hund einer 55-Jährigen in den Oberschenkel, als diese durch die Hauptstraße in Zella-Mehlis lief. Der Hund war mit einer Leine am Mast einer Straßenlaterne angebunden. Die Frau kam schwer verletzt ins Klinikum nach Suhl. Der 35-jährige Hundehalter wurde angezeigt.

