LPI-SHL: Scheune abgebrannt

Motzlar (ots) - Sonntagabend standen Dach und Heuboden einer Scheue in Motzlar im Wartburgkreis im Vollbrand. Diese wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum Morgen an. Bereits in der Nacht zu Samstag brannte dieselbe Scheune. Da die Feuerwehr jedoch schnell löschen konnte, begrenzte sich hier der Schaden auf ca. 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, denn wie es zu den jeweiligen Brandausbrüchen kam, ist noch vollkommen unklar.

