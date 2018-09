LPI-SHL: Körperverletzung mit mit Folgen für den Verletzten

Bad Salzungen (ots) - Am Sonntagmorgen gg. 00:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung gerufen. Nachdem 4 Männer reichlich Alkohol zu sich genommen hatten, gerieten sie in Streit. Dabei schlug ein Streithahn einen anderen eine Flasche auf den Kopf. Dieser blutete am Kopf und musste medizinisch versorgt werden. Bei der Erhebung der Personalien stellte sich heraus, dass der Geschädigte mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Nach der medizinischen Versorgung wurde er verhaftet und muss nun seine Strafe absitzen.

