LPI-SHL: Betrunken mit dem Firmenfahrzeug unterwegs

Am Freitag um 23:45 Uhr wurde in Schmalkalden in der Asbacher Straße ein männlicher Verkehrsteilnehmer mit seinem Firmenfahrzeug gestoppt und kontrolliert. Bei dem 23 jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,91 Promille aufwies. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

