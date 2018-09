LPI-SHL: Schlägerei vor dem Theater

Meiningen (ots) -

Am Samstag, den 08.09.18 um 21:50 Uhr kam es in Meiningen an der Kreuzung vor dem Theater zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde von einer Person auch Pfefferspray eingesetzt. Vor Ort wurden die Parteien (insgesamt 4 Personen) von der Polizei getrennt und die erlittenen Verletzungen von den informierten Rettungskräften behandelt. Nach ersten Erkenntnissen war der Grund der Auseinandersetzung eine frühere Beziehung von zweien der Beteiligten.

