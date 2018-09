LPI-SHL: Ruhestörung eskaliert

Meiningen (ots) -

Am Sonntag um 00:30 Uhr wurden die Beamten der PI Meiningen zu einer Ruhestörung in Meiningen in die Otto-Ludwig-Straße gerufen. Nachdem die Beamten die Wohnung des Verursachers ausfindig machen konnten, stellten sie die Wohnungsinhaberin wegen der lauten Musik zur Rede. In dem Gespräch eskaliert die Situation, da sich die Verursacherin emotional aufschaukelte. Dies ging so weit, dass sie die Beamten körperlich angriff, so dass sie zu Boden gebracht werden musste. An den Unterarmen der Betroffenen konnten die Beamten selbst zugefügte Verletzungen feststellen und es wurde der Notarzt zu Begutachtung hinzugezogen.

