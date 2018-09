LPI-SHL: Radfahrer dreht durch

Meiningen (ots) -

Am Samstag früh schlug ein männlicher Radfahrer plötzlich und unvermittelt auf den Fahrer eines Lieferfahrzeuges ein. Dieser wollte in Meiningen in der Wettiner Straße eine Bäckerei beliefern, als der Täter die Fahrzeugtür aufriss und auf ihn einschlug. Im Anschluss bedroht er den Lieferwagenfahrer und schlug noch mit seinem Fahrradschloss auf das Lieferfahrzeug ein. Bevor die Polizei eintraf, konnte sich der Täter entfernen. Der Mann ist dem Geschädigten unbekannt und einen Grund für den Angriff kann sich dieser auch nicht erklären. Bei der Aktion wurde der Geschädigte leicht verletzt und am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell