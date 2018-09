LPI-SHL: Pfefferspray legt Elektronikmarkt lahm

Schmalkalden (ots) -

Am Samstag, den 08.09.18 gegen 10:00 Uhr kam es in Schmalkalden im Medimax in der Haindorfsgasse zu einem Diebstahl. Der 24 jährige Täter wurde nach einem Diebstahl eines Laptops (Wert 829 Euro), welcher mit einem Sicherheitskabel geschützt war, durch den Ladendetektiv und weiteren Mitarbeitern gestellt, als er aus dem Laden flüchten wollte. Der Täter wird anschließend ins Lager verbracht und die Polizei informiert. In einem Augenblick der Unachtsamkeit kann sich der Mann befreien, greift zu einem Pfefferspray in seiner Hosentasche und setzt dieses gegen die Mitarbeiter ein. Der Detektiv setzt ebenfalls Pfefferspray gegen den Täter ein, so dass dieser nicht flüchten konnte. Alle Beteiligten erlitten durch den Einsatz der Pfefferspray Augenreizungen und Atembeschwerden. Der Rettungsdienst kam zum Einsatz. Der Dunst verbreitete sich anschließend im Geschäft, so dass auch Ladenbesucher Atemwegsreizungen erlitten und das Geschäft vorübergehend geschlossen werden musste.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell