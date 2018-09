LPI-SHL: Jugendliche stehlen Einkaufswagen

Meiningen (ots) - Am Freitag um 17:40 Uhr entwendeten drei Jugendliche nach ihrem Einkauf im Getränkemarkt in der Henneberger Straße einen Einkaufswagen und entfernten sich in Richtung Stadtmitte. Die alarmierte Polizei konnte zwei der Täter kurze Zeit später unweit am Skaterplatz mit dem Diebesgut stellen. Die beiden Jugendlichen brachten unter Begleitung der Beamten den Einkaufswagen zurück zum Getränkemarkt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell