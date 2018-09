LPI-SHL: Hausverbot nach Diebstahl

Meiningen (ots) - Am Freitag, den 07.09.18, versuchte ein 57 jähriger Iraker in Meiningen im NORMA Markt in der Schillerstraße zwei Flaschen Vodka zu stehlen. Er hatte die Flaschen in seinem Rucksack verstaut und wollte den Laden verlassen, als er von Mitarbeiter angesprochen wurde. Das Diebesgut gab er wieder heraus und für den Laden erhielt er ein Hausverbot.

