LPI-SHL: Diebesbande in Schmalkalder Einkaufsmärkten unterwegs

Schmalkalden (ots) -

Am Freitag, den 07.09.18, kam es in Schmalkalden im REWE Markt in der Renthofstraße und im EDEKA Markt im Auecenter zu gezielten Geldbörsendiebstählen. Im REWE Markt wurde einer 69 jährigen Frau in einem Moment der Unachtsamkeit ihre Handtasche vom Einkaufswagen gestohlen. Im EDEKA wurde einer 64 jährigen Frau ihre Geldbörse gestohlen, als sie kurz von einer Kaffeeprobieraktion abgelenkt war. Kurze Zeit später hatten die Täter bereits versucht mittels der entwendeten Kreditkarte Geld abzuheben, aber ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Tel. 03693/5910)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

