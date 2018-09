LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Suhl (ots) - Am 08.09.18 beschädigten unbekannte Täter zwischen 09.30 Uhr und 16.30 Uhr einen in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl geparkten Skoda Fabia am linken vorderen Kotflügel. Eine Verkehrsunfallflucht kann aufgrund des Schadensbildes sowie des Standortes des geparkten Fahrzeuges ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 500,-Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

