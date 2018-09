LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Suhl (ots) -

Am 08.09.2018, um 14.45 Uhr befährt eine 39jährige Motorradfahrerin aus Berlin die Landstraße 1140 aus Schmiedefeld kommend in Richtung Suhl. In Höhe der Einfahrt zum Ringberghotel kommt sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert seitlich mit der Leitplanke. Die Fahrerin verletzt sich dabei an den Beinen und wird zur Behandlung ins Klinikum Suhl verbracht. Der Gesamtschaden am Motorrad sowie der Leitplanke beträgt ca. 6000,-Euro.

