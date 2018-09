LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots) - Am Donnerstag, 06.09.2018, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr parkte der Fahrer eines PKW Mazda sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Lidl-Einkaufsmarkt Schleusingen, Jägerhausstraße 8. Nach dem Einkauf bemerkte er eine Beschädigung an der rechten vorderen Fahrzeugseite. Der Verursacher hinterließ keine Daten und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00 Euro.

