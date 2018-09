LPI-SHL: Fahrlässige Brandstiftung

Suhl (ots) - Am Samstag, 08.09.2018 um 16.00 Uhr wurde durch die Vorsitzende des Tierschutzverein der Polizeiinspektion Hildburghausen mitgeteilt, dass es zu einem Wiesenbrand vor dem Tierheim in Hildburghausen kam. Hierbei verbrannten ca. 6m² Wiesenfläche. Der Brand wurde in eigener Zuständigkeit durch die Mitarbeiter des Tierheims gelöscht. Hinweise auf die Brandursache konnten bislang nicht ermittelt werden.

