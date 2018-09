LPI-SHL: Sturz mit Fahrrad

Hildburghausen (ots) - Schwere Verletzungen erlitt Donnerstagabend eine Fahrrad-Fahrerin nach einem Sturz in der Seminarstraße in Hildburghausen. Die Frau kam mit dem Rad in einem ca. 40 cm tief gefrästen Kabelkanal, der zwar mit Styropor gesichert war, welches sich jedoch beim Befahren absenkte und den ausgeschnittenen Asphalt-Schlitz freilegte. Die 71-jährige fiel auf die Straße und kam zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Die genauen Umstände, die zum Unfall führten, werden derzeit noch ermittelt.

