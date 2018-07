LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

Hildburghausen (ots) - Ein 53-jähriger Fahrradfahrer befuhr Montagmittag (09.07.2018) die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen. In Höhe des Puschkinplatzes geriet er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Bei dem Sturz schlug er mit seinem Kopf auf dem Gehweg auf. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Breits im Vorfeld des Unfalls kam es zu zwei Einsätzen, bei dem der Mann stark alkoholisiert einen Hausfriedensbruch, eine Beleidigung und eine Sachbeschädigung beging. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war ein Alkoholtest am Unfallort nicht möglich. Die Blutentnahme erfolgte im Rahmen der medizinischen Versorgung im Krankenhaus.

