LPI-SHL: Ampel missachtet

Zella-Mehlis (ots) - Weil die Ampelschaltung nicht beachtet wurde kam es Sonntagabend gegen 22.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden. Ein 36-jähriger Mann wollte von der Industriestraße in Zella-Mehlis auf die Suhler Straße in Richtung Suhl abbiegen. Dabei missachtete er, dass die für ihn geltende Ampel auf Rot geschaltet war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen VW-Fahrer. Dieser war von Suhl in Richtung Zella-Mehlis unterwegs war und fuhr Zeugenangaben nach bei gelber Ampelschaltung. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Die PKW mussten abgeschleppt werden und die Feuerwehr kam zum Binden der ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten zum Einsatz. Zeugen, die diesen Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell