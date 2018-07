LPI-SHL: Radfahrer auf Abwegen

Stedtlingen (ots) - Am frühen Morgen des 08.07.2018, gegen 02:30 Uhr, ist aus bislang unbekannter Ursache ein 35-jähriger Dorfbewohner in Stedtlingen mit dem Rad gestürzt, als dieser einen Wanderweg befuhr. Dabei hatte sich dieser leicht verletzt, weshalb ein Rettungswagen zum Einsatz kam. Ferner wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb die Meininger Polizei dazu gerufen wurde. Hierbei zeigte sich der Gestürzte unkooperativ und aggressiv. Da es jedoch zu klären galt, ob sich der Radfahrer einer Trunkenheit im Straßenverkehr schuldig gemacht hatte, musste eine Blutentnahme auch gegen den Willen des Betroffenen erfolgen, auch weil vor Ort dem Atemalkoholtest nicht zugestimmt wurde, welcher einen entsprechenden Tatverdacht hätte ausräumen können. Dagegen kündigte der Radfahrer Widerstand an und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten mit Worten, die an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. Der Mann musste überwältigt und gefesselt werden, wogegen er sich körperlich erwehrte. Im Anschluss wurde ihm Blut abgenommen. Neben dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr wird nun auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

