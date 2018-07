LPI-SHL: Verkehrsunfall

Vacha (ots) - Selbstständig gemacht hat sich am Freitagnachmittag ein Opel in der Heyligenstädtstraße in Vacha. Der Fahrer, welcher sein Fahrzeug dort parkte, hatte dies nicht gegen Wegrollen gesichert. Es stieß rückwärts rollend gegen einen geparkten Toyota Aygo. An beiden Fahrzeugen beläuft sich der Schaden auf jeweils ca. 500 Euro.

