LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Mopedfahrer

Barchfeld (ots) - Am Freitag um 09:55 Uhr kam es in der Liebensteiner Straße in Barchfeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 54-jähriger Fahrer eines Opel Corsa, welcher aus Richtung Bad Liebenstein kam, wollte nach links abbiegen und beachtete hierbei ein entgegenkommendes Moped nicht. Das Moped fuhr gegen den abbiegenden Pkw, wobei sich der junge Fahrer schwer verletzte und ins Klinikum Bad Salzungen gebracht werden musste. An der Simson entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1500EUR und am Opel ein Schaden von ca. 2500EUR

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell