LPI-SHL: Lieferant erwischt

Hildburghausen (ots) - Am Wochenende fand in Hildburghausen das "Heidewitzka-Festival" statt. Im Rahmen einer Kontrolle wurde am Freitag, 06.07.2018 um 17:20 Uhr der 18-jährige Fahrer eines VW Polo festgestellt, der sein Fahrzeug unter Einwirkung von Betäubungsmitteln führte. Ein Drogentest verlief positiv und die Blutentnahme wurde angeordnet. Bei einer freiwilligen Wohnungsnachschau wurden bei dem 18-Jährigen verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell