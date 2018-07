LPI-SHL: Falscher Name

Meiningen (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 39-jährigen Renault-Fahrer in der Berkeser Straße in Meiningen. Er gab den Beamten zunächst einen falschen Namen an. Der Grund für die falsche Namensangabe zeigte sich dann, als er nach einer geraumen Zeit doch seinen Personalausweis hervor holte. Die Überprüfung der korrekten Personalien ergab, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem führte er seinen PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel, was der Drogenvortest zeigte. Die entsprechenden Anzeigen sowie eine Blutentnahme im Meininger Klinikum waren die Folge.

