LPI-SHL: Hungrige Diebe

Schmalkalden (ots) - Hungrige Täter hatten es in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag nicht nur auf Bargeld sondern auch auf ein Stück Apfelkuchen abgesehen. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "Neue Hütte" in Schmalkalden. Nachdem sie Bargeld gefunden hatten, nahmen sie aus dem Kühlschrank auch noch das besagte Stück Kuchen mit. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell