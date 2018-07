LPI-SHL: Geldbörse entwendet und Geld abgehoben

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstag gegen 13.00 Uhr die Geldbörse einer 83-jährigen Frau, die gerade in einem Lebensmittelmarkt in der Allendestraße in Schmalkalden einkaufen war. Anschließend hob der Täter einen hohen Bargeldbetrag vom Konto der Geschädigten ab. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell