LPI-SHL: Renitenter Ladendieb

Bad Salzungen (ots) - Ein 36-jähriger Mann wurde Donnerstagabend dabei ertappt, wie er Waren aus den Regalen eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen entwenden wollte. Der Ladendetektiv nahm ihn mit ins Büro und bereits auf diesem Weg fing der Mann an, zu randalieren. Außerdem drohte er den Angestellten und schaffte es, ein Telefon zu greifen und nach ihnen zu werfen. Verletzt wurde niemand, aber das Telefon ging zu Bruch. Als die Beamten eintrafen, hörten die Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Angestellten nicht auf und so nahmen die Polizisten den 36-Jährigen zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam. In der Zelle angekommen, randalierte er und versuchte sich selbst zu verletzen. Der hinzugerufene Notarzt veranlasste die Einlieferung in ein Krankenhaus.

