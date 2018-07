LPI-SHL: Typische Anzeichen

Hildburghausen (ots) - Ein 32-jähriger VW-Fahrer wurde Donnerstagabend in der Schleusinger Straße in Hildburghausen kontrolliert. Er zeigte deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, wollte aber keinen Drogenvortest durchführen. Die zuständige Staatsanwältin ordnete daraufhin die Blutentnahme an. Diese wurde im Klinikum Hildburghausen durchgeführt. Weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr.

