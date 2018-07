LPI-SHL: Ohne Versicherung und ohne Fahrerlaubnis

Suhl (ots) - Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 41-jährigen Moped-Fahrer im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen, weil an seiner Simson kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Kontrolle ergab, dass am Zweirad unzulässige Umbauten vorgenommen wurde, die zum einen nicht abgenommen wurden und zum andere gar nicht abnahmefähig gewesen wären. Außerdem ermittelten die Polizisten, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

