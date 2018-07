LPI-SHL: Brandfälle

Südthüringen (ots) - Gleich zwei Mal brannte es Mittwochnachmittag im Südthüringer Bereich. In der Oberhofer Straße in Steinbach-Hallenberg fing aus ungeklärter Ursache ein ausgebauter Geräteschuppen Feuer. Der Dachstuhl wurde komplett zerstört und ein Schaden von ca. 5.000 Euro verursacht. Auch in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina musste die Feuerwehr ausrücken. Ein Schuppen brannte lichterloh und die Flammen griffen auch auf eine angrenzende Garage über. Ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstand. In beiden Fällen ermittelt die Suhler Kriminalpolizei zur Brandursache. Glücklicherweise wurde bei beiden Bränden niemand verletzt.

