LPI-SHL: Ursache geklärt - Zeugen gesucht

Masserberg (ots) - Am Dienstagabend brannten das ehemalige Vereinshaus in der Straße "Zur Werraquelle" im Masserberger Ortsteil Fehrenbach sowie Baumaschinen, die im Bereich des Vereinshauses abgestellt waren komplett aus. Zur Brandursache ermittelten die Experten der Suhler Kriminalpolizei. Die Ermittlungen ergaben, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine fahrlässige Brandstiftung war und der unsachgemäße Umgang mit offenem Feuer oder nachglühenden Stoffen (Zigarettenglut, Holzkohle) zur Brandentstehung führten. Auch ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Schadenshöhe betrug ca. 100.000 Euro. Die Suhler Kripo sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat möglicherweise Dienstagabend in der zeit von 21.00 Uhr bis 23.30 Uhr Personen zu Fuß, mit Fahrrädern oder mit einem Fahrzeug im Bereich der Werraquelle oder des ehemaligen Vereinshauses gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 03681 32-1466.

