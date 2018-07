LPI-SHL: Geklautes Moped festgestellt

Grabfeld (ots) - Mittwochnachmittag stellte der Kontaktbereichsbeamte aus dem Grabfeld ein Moped in der Oberen Dorfstraße in Bibra fest. Die Kontrolle des Fahrzeugführers ergab, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass es sich bei dem Zweirad um das Moped handelte, welches am 15.06.2018 vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Meiningen entwendet worden war. Der glücklichen Besitzerin konnte ihre Simson wieder übergeben werden. Der 40-Jährige muss sich neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis nun auch wegen des Diebstahls eines Mopeds verantworten.

