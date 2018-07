LPI-SHL: Diebstahl aus Fahrzeug

Schmalkalden (ots) - Ein Mitarbeiter eines Postzustellunternehmens stellte am frühen Mittwochnachmittag sein Dienstauto in der Fußgängerzone am Lutherplatz in Schmalkalden ab und lud Pakete im hinteren Bereich des Fahrzeuge um. Diese Zeit nutzte ein bis dato unbekannter Mann, um sich an der dienstlichen Geldbörse, welche auf dem Beifahrersitz lag, zu bereichern. Der Dieb flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Kirche. Ermittlungen führten zu einem 23-Jährigen, der sich nun wegen Dienstahls verantworten muss.

