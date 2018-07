LPI-SHL: Unfall beim Wenden und dann abgehauen

Bad Salzungen (ots) - Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters befuhr Mittwochnachmittag die Straße "Niederborn" in Bad Salzungen und wollte wenden. Dabei streifte er ein Geländer, beschädigte dabei aber lediglich das Fahrzeug. Beim erneuten Wenden stieß er gegen die Hauswand eines Geschäftes. Anschließend wollte der Mann unerlaubt weiterfahren, streifte dabei einen Mülleimer und blieb mit dem Hinterrad des VW an einer Mauer hängen. Der Gesamtschaden betrug ca. 600 Euro. Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren und der Polizei übermitteln. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

