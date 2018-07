LPI-SHL: Ladendieb - erst entwischt, dann gefasst

Suhl (ots) - Ein 28-jähriger Mann entwendete Mittwochnachmittag Waren aus einem Lebensmittelmarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Eine Mitarbeiterin konnte ihn jedoch aufhalten und ihm die Beute abnehmen. Der Mann flüchtete, bevor seine Personalien erhoben werden konnten. Die Frau gab eine Personenbeschreibung ab und die Suhler Polizisten nahmen die Fahndung nach dem Mann auf. Wenig später meldete sich der Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes aus dem Suhler Lauterbogencenter, dass er soeben einen Dieb auf frischer Tat ertappt hatte. Die Beschreibung passte und die anschließende Durchsuchung seiner Sachen förderte mehrere Bekleidungsgegenstände ans Licht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er diese aus insgesamt zwei Textilgeschäften im Steinweg- und im Lauterbogencenter in der Friedrich-König-Straße entwendete. Eine Mitarbeiterin eines der Geschäfte gab an, dass sie noch versuchte, den Mann am Verlassen des Ladens zu hindern, konnte ihm jedoch nur noch ein Shirt wegnehmen. Mit den restlichen Sachen flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

