LPI-SHL: Alkoholisiert und dann nicht mitkommen wollen

Suhl (ots) - Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 64-jährigen BMW-Fahrer in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,7 Promille. Dem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest stimmte der Mann zuerst zu und als er in der Dienststelle vor dem Testgerät saß, überlegte er sich anders und weigerte sich nun seine Atemprobe abzugeben. Daraus resultierte, dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten und den 64-Jährigen aufforderten, mit ihnen ins Klinikum zu fahren. Den Anweisung wollte der Mann jedoch nicht folgen und blieb einfach sitzen, wo er saß. Nachdem die Polizisten androhten, den Mann auch gegen seinen Willen mitzunehmen und ihm beim Aufstehen halfen, versuchte er sich nun wieder aus den Festhaltegriffen zu lösen. Die Beamten legten dem 64-Jährigen in der weiteren Folge Handfesseln an und fuhren ihn ins Suhler Klinikum zur Blutentnahme. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm, kommt nun noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.

