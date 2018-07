LPI-SHL: Kollision zweier Fahrzeuge

Leimbach (ots) - Ein 53-jähriger Mann befuhr Dienstagmorgen die Schulstraße in Leimbach in Richtung Hermannsrodaer Straße. Er stieß aus bisher nicht geklärter Ursache gegen die Front eines VW, der ein Stück weit auf die Fahrbahn ragte, nachdem er aus einer Garage gefahren wurde. Ob der PKW stand oder gerade in diesem Moment heraus gefahren kam, muss noch geklärt werden. Ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand.

