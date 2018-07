LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein 30-jähriger Mann meldete sich Dienstagabend bei der Polizei und gab an, soeben ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Die Tat ereignete sich in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg. Als die Suhler Einsatzbeamten dort eintrafen, stellten sie neben der leichten Verletzung auch noch eine starke Alkoholisierung fest. Ermittlungen ergaben, dass er mit seinem Fahrrad von Rotterode nach Steinbach-Hallenberg gefahren war. Ein Test zeigte 2,24 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum war die Folge. Die Ermittlungen zur Körperverletzung durch einen namentlich bekannten Täter dauern an.

