LPI-SHL: Opel beschädigt und weiter gefahren

Geisa (ots) - Montagvormittag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Werner-Deschauer-Straße in Geisa gegen den Frontbereich eines geparkten Opel und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

