LPI-SHL: Sturz mit Kleinkraftrad

Barchfeld-Immelborn (ots) - Unangepasste Geschwindigkeit führte Donnerstagabend zum Sturz mit einem Kleinkraftrad in der Salzunger Straße in Barchfeld-Immelborn. Ein 17-Jähriger fuhr dort mit seiner Yamaha zu schnell über den auf der Fahrbahn befindlichen Split und verlor beim Abbiegen in die Karl-Marx-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Sturz verletzten sich er und seine 15-jährige Mitfahrerin leicht. Nach der Behandlung im Klinikum konnten beide wieder entlassen werden.

