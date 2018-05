LPI-SHL: Unter Drogen und ausgerissen

Eisfeld (ots) - Polizisten der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am Donnerstagabend einen Skoda-Fahrer in der Bockstädter Straße in Eisfeld. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv. Im Laufe der polizeilichen Maßnahme rannte der Mann weg, um sich dieser zu entziehen. Kurze Zeit später stellten ihn die Beamten und brachten ihn zur Blutentnahme ins Klinikum. Der 35-Jährige erhält nun eine Anzeige, er durfte nicht weiterfahren.

