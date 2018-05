LPI-SHL: Betrunkener "Störenfried"

Hildburghausen (ots) - Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Passanten und einem alkoholisierten Mann im Stadtpark in Hildburghausen. Der 26-Jährige war offensichtlich gewaltbereit und ging auf einen 21-Jährigen los. Anwesende verhinderten Schlimmeres, indem sie den Mann festhielten und die Polizei informierten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Als er auf dem Weg in die Innenstadt weiterhin Personen anpöbelte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Der Mann leistete aktiv Widerstand gegen die Hildburghäuser Polizisten. Dies hatte zur Folge, dass der Mann angezeigt wurde.

