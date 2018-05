LPI-SHL: Unfallfahrer gesucht

Suhl (ots) - Mittwochmorgen, 7.05 Uhr, fuhr eine 38-jährige Dacia-Fahrerin auf der Meininger Straße in Suhl in Richtung Stadtmitte. Sie wollte an der Kreuzung "Hopfenblüte" nach rechts zur Autobahn abbiegen und ordnete sich auf der Rechtsabbiegespur ein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zog seinen PKW plötzlich und ohne zu blinken ebenfalls auf die rechte Spur. Er beachtete dabei nicht, dass der Dacia bereits auf seiner Höhe fuhr. Es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Die 38-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Bordsteinkante und kam mit der Vorderseite des Dacia auf dem unbefestigten Platz neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher, der einen grauen Audi A4 fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro am Auto der Frau. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell