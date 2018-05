LPI-SHL: Pedale verwechselt

Schmalkalden (ots) - Vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte Donnerstagmittag (03.05.2018) eine 84-jährige Audi-Fahrerin in Schmalkalden. Sie befuhr die Wilhelm-Külz-Straße in Richtung der Straße "Am alten Graben". Dabei stieß sie rechts an den Bordstein. Anschließend fuhr sie geradeaus über eine Grünfläche, stieß an einen Baum und zum Schluss noch gegen ein Geländer. Die Frau verletzte sich nur leicht. Der Sachschaden betrug ca. 7.500 Euro und der Audi musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell