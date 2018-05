LPI-SHL: Cannabispflanzen sichergestellt

Suhl (ots) - Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes kamen Beamte der Hildburghäuser Polizei einem 40-jährigen Mann auf die Spur, der im Keller eines Gartenhauses in der Gartenanlage "Am Sandberg" in Hildburghausen ca. 50 Cannabispflanzen angebaut hatte. Die Pflanzen wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Suhl hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell