LPI-SHL: Richtig reagiert

Wasungen (ots) - Genau richtig reagierte am Dienstagvormittag eine 31-jährige Frau in Wasungen. Sie bemerkte gegenüber ihres Wohnhauses eine ältere Dame, die samt Rollator ein Ufer herabgestürzt war, teilweise im Wasser lag und aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen konnte. Die 31-Jährige informierte sofort die Polizei. Das Ufer war in diesem Bereich nur schwer einsehbar und so lotste die junge Frau die Polizisten zum Unglücksort. Die 77-jährige Frau lag zu diesem Zeitpunkt schon längere Zeit und war unterkühlt. Sie wurde durch die Meininger Polizisten zum Rettungswagen gebracht, der die Dame ins Krankenhaus fuhr.

